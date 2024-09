Un forum international de la jeunesse à l'occasion des Worldskills à Lyon

Un forum international de la jeunesse est organisé le 12 septembre à l'occasion des Worldskills Lyon.

À l'occasion des Worldskills Lyon 2024, la Métropole de Lyon co-organise un forum international de la jeunesse qui se tiendra le 12 septembre. Il rassemblera des jeunes professionnels et des décideurs politiques, économiques et institutionnels venus du monde entier pour des échanges autour des enjeux liés à la formation, à l'insertion professionnelle et à la transition écologique.

"L’objectif de cette rencontre est de promouvoir un dialogue essentiel entre les jeunes, sur les problématiques de terrain, et les décideurs chargés d’orienter les politiques publiques en matière de formation et d’emploi", indique la Métropole de Lyon.

Le rendez-vous s'articulera autour de 4 séquences distinctes baptisées jeunesse et pouvoir d'agir, jeunesse et transition technologique, jeunesse et bien-être au travail, jeunesse et enjeux mondiaux. "À l'issue du Youth Forum, les échanges seront valorisés puis développés par des jeunes du cursus de l’institut d’études politiques de Lyon (IEP) pour être portés auprès des instances européennes et internationales", précise la Métropole.