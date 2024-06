Le rôle discret de l’Europe à Lyon

Si les fonds européens ruissellent de Bruxelles jusqu’à Lyon pour de grands projets comme de petites réalisations du quotidien, le rôle de l’Union européenne est rarement mis en valeur.

L’abstention est régulièrement le premier parti de France. Cette triste habitude culmine tous les cinq ans avec les élections européennes. En 2019, la participation avait péniblement dépassé les 50 %. Le scrutin est jugé lointain par les électeurs et les enjeux difficilement perceptibles. La patte de l’Union européenne est pourtant visible partout dans notre quotidien. La politique agricole commune est à la fois l’exemple le plus connu et le plus décrié. Mais il ne s’agit pas de la seule illustration de la main invisible de l’Europe. L’Union européenne est aussi un partenaire important pour les collectivités locales. Ses financements ruissellent de Bruxelles jusqu’à Lyon. La Région Auvergne-Rhône-Alpes gère pour elle 880 millions d’euros de fonds, sur six ans, principalement dédiés au développement économique, à la transition énergétique et aux infrastructures de transport.