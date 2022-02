Métropole de Lyon : fermeture la nuit du périphérique Nord jusqu’au 4 mars

En raison de travaux opérés de nuit, le périphérique Nord ne sera pas accessible aux automobilistes les nuits du 28 février au 4 mars, de 21 heures à 6 heures du matin.

Dès ce soir et jusqu’à la fin de la semaine il ne sera plus possible aux automobilistes d’emprunter le périphérique nord, entre la porte du Valvert et la porte de la Doua, en raison de travaux de maintenance. "Ces fermetures sont nécessaires pour permettre des travaux d’entretien des tunnels et assurer un haut niveau de sécurité dans vos déplacements", expliquent les services du Périphérique Nord.

Ceux-ci se dérouleront de 21 heures à 6 heures du matin toutes les nuits jusqu’au vendredi 4 mars sur les sections suivantes inaccessibles aux automobilistes :