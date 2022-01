Le chemin de Charbonnières, à Ecully, est fermé depuis novembre 2016 suite à un éboulement. 5 000 véhicules passaient chaque jour. Après des travaux, il va rouvrir en 2022.

Ce chemin, où environ 5 000 véhicules transitaient chaque jour, a été fermé en novembre 2016 suite à un éboulement. Depuis, aucune solution n'avait été trouvée.

Après de nombreuses discussions, entre les mairies d'Ecully, de Charbonnières, de Dardilly, et évidemment la Métropole de Lyon, le chemin de Charbonnières, à Ecully, va finalement rouvrir lors du 1er semestre 2022. "Avant l'été", espèrent les différents élus. Le changement de maire, à Ecully, avec l'arrivée de Sébastien Michel en juillet 2020, a notamment permis au dossier d'avancer.

Le chemin rouvrira à sens unique pour la circulation automobile, dans le sens Charbonnières-Ecully. Le chemin sera fermé le dimanche pour la circulation automobile mais restera ouvert aux piétons et vélos.

Un mur de type gabion d'une hauteur de 1,2m à 2m va notamment être mis en place pour protéger le chemin contre les risques d'éboulement. Le montant des travaux, porté par la Métropole de Lyon, s'élève à 500 000 euros.

Environ 2 000 véhicules par jour sont attendus sur cet axe, à sens unique automobile donc désormais, après la réouverture.

"La réouverture de cet axe était attendu par les habitants des communes alentours. Je tiens à saluer le travail partenarial engagé depuis 2020 avec les maires Gérald Eymard (Charbonnières) et Rose-France Fournillon (Dardilly), Sébastien Michel (Écully) et Fabien Bagnon, Vice-Président de la Métropole en charge de la Voirie et mobilités actives, qui a permis de valider cette solution acceptée par toutes les parties prenantes de ce dossier. Le Chemin de Charbonnières permettra ainsi une desserte locale apaisée mais également aux promeneurs de profiter de ces espaces naturels en toute sécurité", explique le président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

De son côté, le maire LR d'Ecully, Sébastien Michel se réjouit que "comme je m’y étais engagé durant la campagne, nous ayons pu aboutir à une solution permettant de rouvrir ce chemin en prenant en compte les conditions que j’avais posées : refus de toute bétonisation du secteur, diminution du trafic par rapport à la situation antérieure pour préserver la qualité de vie des habitants ,aménagements favorisant les modes actifs et l’apaisement du secteur, fermeture du chemin à la circulation automobile le dimanche pour permettre aux promeneurs, joggeurs et cyclistes de profiter de ce site classé".