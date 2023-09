Vendredi matin, deux inscriptions racistes ont été découvertes devant le portail du lycée Aragon-Picasso de Givors.

Deux tags racistes ont été découverts vendredi 8 septembre à Givors, devant le lycée polyvalent Aragon-Picasso, rapportent nos confrères de BFM Lyon. L'une portait une croix celtique, symbole de l'ultra droite.

Les tags, situés au sol devant le portail de l'établissement et au milieu de la route, laissaient apparaître les inscriptions "vive les blancs" et "mort aux bougnouls", qui ont été effacées rapidement dans la matinée. Une plainte contre X est déposée par la mairie. Le proviseur du lycée a effectué un signalement au rectorat et à l'inspection académique. Il porte également plainte. Au micro de BFM Lyon, le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, s'est dit "très choqué".

Ce n'est pas la première fois que des inscriptions incitant à la haine et au racisme sont découvertes dans la métropole de Lyon. En 2021, des inscriptions antisémites et islamophobes avaient été retrouvées sur les mures d'une résidence, à Bron.