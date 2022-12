Le groupe de hard rock Kiss donnera un concert à Lyon en 2023

Kiss vient d’ajouter une nouvelle date à sa tournée d’adieu. Le 27 juin 2023, le groupe de hard rock américain montera sur la scène de la Halle Tony Garnier.

Habitué des shows spectaculaires, le groupe de hard rock américain s’apprête à baisser le rideau après une carrière de près de 50 ans. Pour fêter en beauté ce départ à la retraite, Paul Stanley et Gene Simmons ont donc imaginé une tournée d’adieu "End of the Road World Tour".

Celle-ci passera finalement par Lyon en 2023. Kiss montera sur la scène de la Halle Tony Garnier le 27 juin au soir. Les billets pour voir les musiciens maquillés de blanc et noir seront mis en vente à partir du 8 décembre à 10 heures sur le site Gérard Drouot production.