Métropole de Lyon : une centaine d'infractions lors d'une opération anti-rodéo

Durant les trois jours de ce long week-end de Pâques, les forces de l'ordre ont lancé une opération anti-rodéo. Bilan des courses : une centaines d'infractions.

Les policiers ont placé plus de 28 points de contrôle sur toute la Métropole de Lyon durant les trois jours de ce week-end de Pâques. Leur but ? Lutter contre les rodéos. Rapidement signalés, les policiers ne restaient que 30 minutes à une heure sur chaque point.

Au final, sept véhicules ont été mis en fourrière dont cinq deux roues. Une centaine de procès verbaux ont été dressés et neuf personnes placées en garde à vue, selon les informations du Progrès. Pour rappel, les rodéos sont punissables d'un an d'emprisonnement et de 1 500€ d'amende.