Météo : une journée très ensoleillée ce mercredi à Lyon

Les Lyonnais devraient pouvoir profiter d’un grand soleil toute la journée ce mercredi 19 octobre, alors que 24°c sont encore annoncés dans l’après-midi.

L’été indien se poursuit à Lyon ce mercredi 19 octobre. Dans l’après-midi, les températures devraient une nouvelle fois atteindre les 24°c selon les prévisions de Météo France, alors qu’un grand soleil est attendu tout au long de la journée au-dessus de la ville.

Les températures baissent donc très légèrement, de 1°c, par rapport aux derniers jours, mais elles restent tout de même 6°c au-dessus des moyennes de saison. Dans la matinée il fera entre 12 et 19°c, dans l’après-midi entre 21 et 24°c et dans la soirée le thermomètre descendra jusqu’à 18°c.