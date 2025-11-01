Actualité
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Météo : un 1er novembre entre nuages et éclaircies à Lyon, 20 degrés attendus

  • par Clémence Margall

    • Il fera doux ce samedi 1er novembre à Lyon, tandis que les nuages domineront le ciel malgré quelques éclaircies au cours de la journée.

    C’est un premier week-end de novembre particulièrement doux qui attend les Lyonnais ce samedi 1er novembre. Alors que l’on célèbre la Toussaint, le mercure atteint déjà les 16 degrés en ce début de journée. Si le ciel est également assez nuageux, de belles éclaircies seront visibles dans la matinée.

    Peu de changement est attendu au cours de la journée. Les rafales de vent en provenance du sud s’intensifieront, pouvant atteindre les 60 km/h localement. Il fera 20 degrés au meilleur de la journée.

