Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon 

Lyon Capitale vous propose de découvrir le programme complet et les horaires des messes de la Toussaint par arrondissement et par église.

9 heures, 10 heures ou encore 19 heures... Découvrez les horaires des messes de la Toussaint ce samedi 1er novembre à Lyon.

1er arrondissement :

Saint Bruno les Chartreux : 10h30 ;

2e arrondissement :

Saint Martin D'Ainay : 10h30 ;

Basilique Saint-Bonaventure : 10 heures ;

Saint-François des Sales : 18 heures ;

Chapelle de l’Hôtel Dieu : 11h30 ; 18h30 ;

Église Sainte-Blandine (église Lyon Centre) : 10h30 ;

3e arrondissement :

Saint Sacrement Lyon : 10 heures ;

Paroisse de la Visitation : 18 heures ;

4e arrondissement :

Saint Denis : 10h30 ;

Saint Augustin : 18 heures ;

5e arrondissement :

Notre-dame de Fourvière (Basilique de Fourvière) : 7h30 ; 9h30 ; 11 heures ; 17h30 ;

Saint Paul : 10 heures ;

Saint Just : 8h30 ; 10 heures ; 19h30 ;

Primatiale Saint-Jean (Cathédrale) : 10 heures ;

Saint Irénée : 10h30 ;

6e arrondissement :

Notre-Dame de Bellecombe : 9 heures ;

Saint Joseph des Brotteaux : 10 heures ;

Chapelle Sainte Croix : 10h30 ;

Saint Pothin : 10h30 ; 18h30 ;

Église du Saint-Nom de Jésus : 10h30 ;

La Rédemption : 10h30 ;

7e arrondissement :

Église Saint Antoine : 18 heures ;

Notre-Dame Saint-Louis : 10h30 ; 18 heures ;

8e arrondissement :

Sainte Trinité : 8h30 ; 10 heures ; 11h30 ; 19 heures ;

Saint-Jacques : 10h30 ;

Notre Dame de l’Assomption : 18 heures ;

Notre Dame Saint Alban : 18 heures ;

9e arrondissement :