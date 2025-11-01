Actualité
Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon 

  • par la rédaction

    • Lyon Capitale vous propose de découvrir le programme complet et les horaires des messes de la Toussaint par arrondissement et par église.

    9 heures, 10 heures ou encore 19 heures... Découvrez les horaires des messes de la Toussaint ce samedi 1er novembre à Lyon. 

    1er arrondissement :

    • Saint Bruno les Chartreux : 10h30 ; 

    2e arrondissement :

    • Saint Martin D'Ainay : 10h30 ; 
    • Basilique Saint-Bonaventure : 10 heures ; 
    • Saint-François des Sales : 18 heures ; 
    • Chapelle de l’Hôtel Dieu : 11h30 ; 18h30 ; 
    • Église Sainte-Blandine (église Lyon Centre) : 10h30 ; 

    3e arrondissement : 

    • Saint Sacrement Lyon : 10 heures ; 
    • Paroisse de la Visitation : 18 heures ; 

    4e arrondissement :

    • Saint Denis : 10h30 ; 
    • Saint Augustin : 18 heures ; 

    5e arrondissement : 

    • Notre-dame de Fourvière (Basilique de Fourvière) : 7h30 ; 9h30 ; 11 heures ; 17h30 ; 
    • Saint Paul : 10 heures ; 
    • Saint Just : 8h30 ; 10 heures ; 19h30 ; 
    • Primatiale Saint-Jean (Cathédrale) : 10 heures ; 
    • Saint Irénée : 10h30 ; 

    6e arrondissement : 

    • Notre-Dame de Bellecombe : 9 heures ; 
    • Saint Joseph des Brotteaux : 10 heures ;
    • Chapelle Sainte Croix : 10h30 ; 
    • Saint Pothin : 10h30 ; 18h30 ; 
    • Église du Saint-Nom de Jésus : 10h30 ; 
    • La Rédemption : 10h30 ; 

    7e arrondissement :

    • Église Saint Antoine : 18 heures ; 
    • Notre-Dame Saint-Louis : 10h30 ; 18 heures ;

    8e arrondissement : 

    • Sainte Trinité : 8h30 ; 10 heures ; 11h30 ; 19 heures ;
    • Saint-Jacques : 10h30 ;
    • Notre Dame de l’Assomption : 18 heures ; 
    • Notre Dame Saint Alban : 18 heures ; 

    9e arrondissement : 

    • Saint-Pierre-aux-Liens : 9h30 ; 
    • L’Annonciation : 11 heures ; 
    • Notre Dame du Monde Entier : 18h30. 
