Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon 

Lyon Capitale vous propose de découvrir le programme complet et les horaires des messes de la Toussaint par arrondissement et par église.
9 heures, 10 heures ou encore 19 heures... Découvrez les horaires des messes de la Toussaint ce samedi 1er novembre à Lyon.
1er arrondissement :
- Saint Bruno les Chartreux : 10h30 ;
2e arrondissement :
- Saint Martin D'Ainay : 10h30 ;
- Basilique Saint-Bonaventure : 10 heures ;
- Saint-François des Sales : 18 heures ;
- Chapelle de l’Hôtel Dieu : 11h30 ; 18h30 ;
- Église Sainte-Blandine (église Lyon Centre) : 10h30 ;
3e arrondissement :
- Saint Sacrement Lyon : 10 heures ;
- Paroisse de la Visitation : 18 heures ;
4e arrondissement :
- Saint Denis : 10h30 ;
- Saint Augustin : 18 heures ;
5e arrondissement :
- Notre-dame de Fourvière (Basilique de Fourvière) : 7h30 ; 9h30 ; 11 heures ; 17h30 ;
- Saint Paul : 10 heures ;
- Saint Just : 8h30 ; 10 heures ; 19h30 ;
- Primatiale Saint-Jean (Cathédrale) : 10 heures ;
- Saint Irénée : 10h30 ;
6e arrondissement :
- Notre-Dame de Bellecombe : 9 heures ;
- Saint Joseph des Brotteaux : 10 heures ;
- Chapelle Sainte Croix : 10h30 ;
- Saint Pothin : 10h30 ; 18h30 ;
- Église du Saint-Nom de Jésus : 10h30 ;
- La Rédemption : 10h30 ;
7e arrondissement :
- Église Saint Antoine : 18 heures ;
- Notre-Dame Saint-Louis : 10h30 ; 18 heures ;
8e arrondissement :
- Sainte Trinité : 8h30 ; 10 heures ; 11h30 ; 19 heures ;
- Saint-Jacques : 10h30 ;
- Notre Dame de l’Assomption : 18 heures ;
- Notre Dame Saint Alban : 18 heures ;
9e arrondissement :
- Saint-Pierre-aux-Liens : 9h30 ;
- L’Annonciation : 11 heures ;
- Notre Dame du Monde Entier : 18h30.