Météo : quelques éclaircies au milieu de la grisaille ce mardi à Lyon

Le temps devrait être couvert ce mardi 11 octobre à Lyon. Des éclaircies pourraient néanmoins se dessiner dans l’après-midi.

Un temps couvert, mais des températures qui pourraient atteindre jusqu’à 22 degrés, voilà à quoi devraient ressembler les conditions météo de mardi 11 octobre à Lyon. Le ciel devrait être très nuageux jusqu’en fin de matinée, avant de laisser la place à des éclaircies de midi à 17 heures selon les prévisions de Météo France. La grisaille devrait faire son retour en fin de journée et pourrait même s’accompagner d’averses à partir de 21 heures. Le risque de pluie se poursuivra jusqu’à mercredi matin.

Du côté des températures, le mercure se situe toujours au-dessus des moyennes de saison. Le thermomètre devrait évoluer entre 13 et 18°c ce matin, 19 et 22°c cet après-midi et enfin 21 et 16°c ce soir.