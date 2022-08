Météo à Lyon : grand soleil ce samedi avant des orages

Des températures comprises entre 18 et 33°C sont prévues ce samedi.

Les Lyonnais profiteront ce samedi d'une journée radieuse, avant l'arrivée d'orages à partir de dimanche, selon les prévisions de Météo France. Les températures seront toutefois au-dessus des normales de saisons, avec 21°C à 8 heures et 33 au maximum de la journée.

Temps orageux prévu dimanche

Cet après-midi, un vent nord-nord-est assez faible soufflera sur la Cité des Gaules, et plus tard un "temps sec et bien ensoleillé" dominera la soirée. Le soleil qui s'est levé à 6h41 se couchera à 20h49.

Dans la nuit, le ciel se voilera d'abord avant que les nuages ne s'accumulent, car un temps orageux est prévu dimanche, avec risque de grêle dans l'après-midi.