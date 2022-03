Météo : le soleil au rendez-vous ce dimanche à Lyon

Ce dimanche devrait être placé sous le signe du beau temps à Lyon. Le soleil est attendu toute la journée, avec un thermomètre affichant 9 degrés dans l'après-midi.

Les Lyonnais devraient voir le soleil ce dimanche. Pour ce 6 mars, les prévisions météorologiques prévoient du beau temps sur l'ensemble de la journée à Lyon, avec un ciel ensoleillé. Un léger vent venu du Nord soufflera à 15 km/h à partir de l'après-midi.

9° au plus chaud de la journée

La température grimpera jusqu'à 9 degrés entre 14 et 16 heures. Il fera 5° dans la matinée avant que le thermomètre ne monte légèrement, puis ne redescende. La qualité de l'air en revanche sera dégradée, voir mauvaise, sur la capitale des Gaules et sur la région, et ce en raison de la concentration de particules en suspension.