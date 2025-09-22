Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Une journée nuageuse et humide ce lundi à Lyon, seulement 16 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement fraiche et humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 22 septembre 2025.

    Pour ce premier jour de la semaine, ce lundi 22 septembre s'annonce nuageux et humide. Des nuages qui domineront toute la journée, avec quelques pluies matinales évoluant en averses cet après-midi.

    Côté températures il fait 13 degrés ce lundi matin et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison et des températures qui devraient rester bien fraiche toute la semaine à Lyon.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce lundi 08:15
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : début de la reconstitution, sous forme numérique 07:56
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation 07:39
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Une journée nuageuse et humide ce lundi à Lyon, seulement 16 degrés attendus 07:12
    Morane Rey-Huet, président des Conseillers du commerce extérieur de la France et du comité Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invité de "6 minutes chrono" / Lyon Capitale.
    Droits de douane : "Pourquoi ne sommes-nous pas alignés sur les 10 % des Anglais ?" 07:00
    d'heure en heure
    Une aide d'urgence pour les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse 21/09/25
    drogue cocaïne et cannabis
    Un homme transportant de la drogue retrouvé à Vénissieux 21/09/25
    La piscine de Vaise flambant neuve à Lyon 21/09/25
    crise immobilière Haute-Savoie
    Etat et bailleurs sociaux s'allient pour la sécurité de leurs logements en Haute-Savoie 21/09/25
    Crédits Photos : Zzam! Agency
    Ultra-trail : Victor Richard remporte le Tor des Géants (335 km) et bat un record de temps 21/09/25
    Soirée de lancement du festival Karavel : Battle Bach à la chapelle de la Trinité 21/09/25
    Top 14 : Nouvelle victoire pour le LOU face au Stade Français Paris 21/09/25
    Spectacle : musique au féminin aux Transmetteurs de Rillieux-la-Pape 21/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut