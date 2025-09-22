Une journée nuageuse et humide ce lundi à Lyon, seulement 16 degrés attendus

C'est une journée particulièrement fraiche et humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 22 septembre 2025.

Pour ce premier jour de la semaine, ce lundi 22 septembre s'annonce nuageux et humide. Des nuages qui domineront toute la journée, avec quelques pluies matinales évoluant en averses cet après-midi.

Côté températures il fait 13 degrés ce lundi matin et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison et des températures qui devraient rester bien fraiche toute la semaine à Lyon.