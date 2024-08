Météo : fortes chaleurs et risque d’orages ce mercredi à Lyon

Les températures continuent de grimper. Ce mercredi, des averses localement orageuses toucheront le Rhône et Lyon.

Une nouvelle journée chaleureuse attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 7 août. Ce matin, il fait 21 degrés et les quelques nuages se dissiperont petit à petit au cours de la matinée. La température maximale sera de 31 degrés entre 16h et 17h.

Averses localement orageuses

"Dans l'intérieur de l'Occitanie et du nord de Rhône-Alpes aux frontières allemandes, le ciel est plus chaotique accompagné d'averses localement orageuses", note Météo France. Lyon est placé ce matin, entre 6h et 12h, en vigilance jaune pour des risques d’orages. Un nouveau pic de chaleur est attendu cette fin de semaine. Il fera entre 18° et 20° les nuits et entre 30 et 33° les journées.