Météo : du vent et des nuages, mais 19 degrés attendus ce dimanche à Lyon

Avant le retour de la pluie dans la soirée, le ciel s’annonce nuageux et le vent soufflera fort ce dimanche 19 octobre à Lyon. Les températures seront cependant douces avec 19 degrés.

Le temps se gâte ce dimanche 19 octobre. Les nuages font en effet leur retour dans le ciel de Lyon ce matin et les températures restent fraîches avec seulement 8 degrés. Le vent est aussi bien présent et soufflera fort toute la journée.

Dans l’après-midi, le ciel se couvre davantage et les rafales de vent s’intensifient. Elles pourront localement atteindre les 60 km/h. Mais ce vent du sud apporte cependant une certaine douceur, permettant au mercure de grimper jusqu’à 19 degrés. La pluie doit néanmoins toucher Lyon dans la soirée et se maintenir durant la journée de lundi.