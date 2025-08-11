Météo : du soleil et encore une chaleur caniculaire avec 37 degrés ce lundi à Lyon

Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon © Charlotte Santana

Il fait encore très chaud ce lundi 11 août à Lyon alors que le mercure atteindra les 37 degrés dans la journée.

Un ciel bleu et une chaleur caniculaire, voilà ce qui attend les Lyonnais ce lundi 11 août. Si le soleil brille, il fait déjà chaud ce matin avec 20 degrés.

Dans l’après-midi, c’est une chaleur écrasante qui va toucher la ville alors que le mercure grimpera jusqu’à 37 degrés, soit 9 degrés de plus que les normales de saison. Le record de chaleur devrait être néanmoins atteint demain avec 40 degrés attendus.