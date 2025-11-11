Actualité
Commémoration du 11 novembre 1918 : les soignants militaires mis à l'honneur à Lyon

  • par La rédaction

    • La cérémonie de commémoration du 107e anniversaire de l'armistice ce mardi 11 novembre mettra à l'honneur les soignants.

    Lyon commémore ce mardi 11 novembre le 107e anniversaire de l'armistice de 1918 et la Journée internationale des morts pour la France. La cérémonie se tiendra comme d'habitude au parc de la Tête d'Or au niveau de la Porte des enfants en présence du maire de Lyon, Grégory Doucet, de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio et du gouverneur militaire Alain Lardet.

    Un extrait d'une exposition présenté face à l'île du Souvenir

    Puis à 11 h 30, le traditionnel dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux mort de l'île du Souvenir du parc. Cette année, les commémorations mettent à l'honneur les personnels de soins qui ont pris en charge les soldats blessés au front.

    À l’issue de la commémoration, un extrait de l’exposition “Rayons X, une autre image de la Grande Guerre” sera présenté face à l’Île du Souvenir. Conçue par la Fondation Bullukian et l’Association Patrimoine Médecine Santé Lyon, les Archives municipales et le musée des Hospices civils, elle s'attarde notamment sur l'apparition de la radiologie qui a transformé la médecine de guerre.

    Elle met aussi en avant le rôle essentiel de Lyon, ville-hôpital durant le premier conflit mondial, dont les hôpitaux – Desgenettes, Villemanzy, l’Hôtel-Dieu ou la Charité – accueillirent des milliers de blessés venus du front.

    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon

    Incendie à Rillieux-la-Pape : le ministre de la Ville attendu sur place ce lundi 10/11/25
