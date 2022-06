Météo : au moins 35°c et des orages attendus à Lyon ce mercredi

Il va faire chaud, très chaud ce mercredi 15 juin à Lyon. Sous l’effet d’une vague de chaleur en provenance du Sud, le mercure va grimper au moins jusqu’à 35°c. Le ressenti pourrait toutefois être plus fort en raison des orages annoncés.

Annoncée depuis plusieurs jours par de nombreux organismes météorologiques, la vague de chaleur en provenance du Sud arrive sur Lyon ce mercredi 15 juin. Selon Météo France, le thermomètre va grimper très haut dès aujourd’hui et il ne devrait que peu redescendre avant dimanche. À 8 heures ce mercredi il fera déjà 22°c à Lyon et 31°c sont annoncés dès midi, après une matinée qui s’annonce orageuse.

Une accalmie de quelques heures est annoncée entre midi et 15 heures du côté des intempéries, qui devraient ensuite reprendre jusqu’à 20 heures. Dans le même temps, le mercure devrait se stabiliser autour de 35 degrés dans l’après-midi. Néanmoins, le ressenti pourrait être plus élevé en raison de la présence de cette perturbation orageuse au-dessus de Lyon, ce qui devrait apporter de l’humidité sur la ville et un temps plus « lourd ».

Cette nuit, les températures ne devraient que peu s’adoucir et il fera ainsi encore 24°c à minuit et 22°c à 3 heures du matin, avant une nouvelle journée très chaude ce jeudi.

