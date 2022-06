La vague de chaleur est en train de frapper de plein fouet la région lyonnaise et ses alentours. Conséquence du thermomètre bien trop élevé pour la saison, la qualité de l'air est mauvaise à Lyon ce mercredi 15 juin.

La chaleur s'installe doucement dans le quart sud-est de la France et à Lyon. Le laboratoire Atmo prévoit une qualité de l'air mauvaise entre Rhône et Saône et dans plusieurs communes de la région ce mercredi 15 juin. Les gouttes de pluie et les orages prévus par Météo France ce mercredi dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'y feront rien. Lyon reste dans le rouge avec des taux de pollution qui dépassent les seuils.

Qualité de l'air dégradée à mauvaise dans la région

Selon l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région, "les conditions météorologiques resteront favorables à la production d’ozone photochimique" ce mercredi 15 juin. Il reste tout de même mesuré : avec "un passage du vent en flux de sud [...] qui soufflera en rafales et la possible formation d’une couverture orageuse, les niveaux d’ozone ne devraient augmenter que modérément".

Cependant, à l'échelle régionale, "une qualité de l’air dégradée à mauvaise est [...] attendue sur le territoire".