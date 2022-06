Vague de chaleur dans le Rhône : les bons gestes à adopter

Le Rhône s'apprête à connaître un épisode de forte chaleur à partir de mercredi 15 juin. Le Préfet appelle la population à se protéger en adoptant des gestes simples et à la portée de tous.

Météo-France annonce que les températures oscilleront entre 35 et 38°C à partir de mercredi dans le Rhône. Face à une vague de chaleur redoutée dans le département, le préfet, Pascal Mailhos, tient à rappeler les gestes à adopter dans pareille situation.

Les épisodes de fortes chaleurs et de canicule peuvent être dangereux pour la santé, "surtout chez les personnes les plus à risque, âgées de plus de 65 ans, de moins de 4 ans, handicapées, malades à domicile, isolées, en situation de précarité et sans abri, ou encore les travailleurs manuels exerçant à l'extérieur", indique la préfecture.

Lire aussi : Vague de chaleur : 38°c attendus samedi, vers une semaine suffocante à Lyon

Des petits gestes

Pour lutter au mieux contre ces températures affolantes, la préfecture du Rhône invite la population à s'en tenir à des gestes simples et efficaces.