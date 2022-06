Le mercure grimpera tout le long de la semaine, jusqu’à plafonner jusqu'à 38°C. Lyon Capitale vous propose des idées d’activités à faire sous cette chaleur écrasante.

Les centres aquatiques

Même si Lyon est dépourvue d’accès à la mer, de nombreuses activités aquatiques sont à disposition. En plus des nombreuses piscines intérieures de la ville, les Lyonnais peuvent se baigner tout en bronzant au centre nautique Tony Bertrand ou dans la piscine éphémère au parc de la Tête d’Or.

Sur le même sujet

Été à Lyon : tout ce qu'il faut savoir sur les piscines (horaires, tarifs...)

Pour les plus sportifs, des balades en canoë, en kayak ou en paddle sont proposés par le centre nautique de Gerland. Il est également possible de surfer à Lyon ! Et oui, le city surf park, situé à la vallée OL propose le surf indoor.

Les cinémas

Et si la canicule n'était pas l'occasion de retourner dans les salles obscures – et climatisées ! Ça tombe bien. L’Institut Lumière offre la possibilité de se (re)plonger dans l’œuvre de Ridley Scott, le Pathé Bellecour de Lyon promet une expérience maritime inédite avec "Le Festival de l’Aventure en Mer". En plus de profiter d'un air frais, l’expérience visuelle vous amènera tout droit en bord de plage.

Les musées

Pour une sortie culturelle, Lyon dispose d’un grand panel de musées. Chaque musée détient son identité, avec des expositions et des ateliers bien particuliers. Parmi les plus incontournables : le musée des Confluences, de l’Illusion, des Beaux-arts, de la miniature et du cinéma ou encore des arts contemporains.

Les espaces de loisirs

Un nombre important d’activités est proposé dans la métropole, tout en étant au frais. Le multiplexe de loisir Exalto proposeainsi huit espaces d’activités : bowling, laser-game, escape game, trampolines… Cette canicule est peut-être une opportunité pour tester de nouvelles activités.

Envie de nature ?

À quelques kilomètres de Lyon, se trouvent des petits endroits cachés, calmes et frais. Les Grottes de la Balme en font partie. Ce site naturel est traversé par plusieurs chemins et labyrinthes où il est possible de découvrir des lacs souterrains et des stalactites. Les grottes ont comme avantage de garder au frais avec ses 12 à 15°C. Si vous préférez les points d’eau naturels et sauvages, la région regorge de petites cascades pas si loin de la ville. À une heure de Lyon, découvrez la cascade de Glandieu (à Bréginer-Cordon), de la Brive (à Lompnas) ou de la Doriaz (à Saint-Jean d’Arvey).

Lire sur le même thème : Vague de chaleur : 38°c attendus samedi, vers une semaine suffocante à Lyon