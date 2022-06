Conséquence de la vague de chaleur, tous les départements - dont le Rhône - de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune orages ce mercredi 15 juin. L'alerte canicule a même été déclenchée dans la Drôme et en Ardèche.

Après la pluie, le beau temps. L'inverse est vrai aussi. Conséquence de la vague de chaleur qui traverse la France et toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé tous les départements - et donc le Rhône - en vigilance jaune orages toute la journée de mercredi 15 juin. Il faudra donc faire preuve de prudence face aux orages pour les habitants de la région jusqu'au minimum minuit ce soir.

Pas sûr pour autant que cela fasse retomber les températures puisque le mercure devrait afficher jusqu'à 33 degrés au milieu de la journée à Lyon, 7 degrés au-dessus des normales de saison.

La Drôme et l'Ardèche en vigilance canicule

En plus d'avoir été placés en vigilance orages, les deux départements les plus au sud de la région - la Drôme et l'Ardèche - ont été placés en alerte jaune canicule depuis tôt ce matin, mercredi 15 juin. Elle devrait s'étendre jusqu'au minimum 6 heures, jeudi 16 juin.