La bibliothèque de Lyon prépare sa grande braderie annuelle

La braderie annuelle de la bibliothèque de Lyon se déroulera dimanche 11 juin à la Part-Dieu.

Avis aux lecteurs et mélomanes : dimanche 11 juin, plus de 25 000 documents seront mis à la vente pour maximum...cinq euros. BD, mangas, albums, romans... La Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3e) organise sa grande braderie annuelle.

Chaque année, la bibliothèque achète plus de 70 000 documents pour les mettre à disposition en libre accès dans différents arrondissements, en prêt gratuitement pour les plus jeunes jusqu'à 17 ans, et jusqu'à 18 euros par an pour les adultes. "Ces nouvelles acquisitions, reflets de l’actualité éditoriale, enrichissent les fonds existants et s’installent sur les étagères, non extensibles, des bibliothèques. Pour faire de la place, un certain nombre de document doit être retiré régulièrement", indiquent les organisateurs de la braderie.

Hormis les "beaux livres" vendus à cinq euros, la majorité des documents sera cédée à un euro... De quoi rendre la culture accessible !