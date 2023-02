Le Lyon Street-Food festival de retour en juin 2023

Du 15 au 18 juin 2023, le festival Lyon Street Food fait son retour aux Usines Fagor Brandt pour le plus grand bonheur des épicuriens de la capitale des Gaules.

Pour sa 7e édition, le Lyon Street Food Festival revient pour quatre jours du 15 au 18 juin 2023, aux Usines Fagor Brandt. La street food est présente à tous les coins de rue et quoi de mieux que de "l’intégrer dans la gastronomie à travers ce festival" souligne l'organisation.

Chefs étoilés et artisans de rue, vont combiner leurs univers pour proposer des plats d’exceptions. Durant le festival, 120 chefs et pâtissiers, 2 000 recettes exclusives viendront stimuler les papilles des visiteurs.

60 concerts et DJ set

En parallèle, des animations gratuites et des artistes se reproduiront sur scène avec plus de 60 concerts et DJ set. En juin dernier, c’est plus de 38 500 festivaliers qui s’étaient retrouvés dans les 25 000 m² d’espaces intérieurs et extérieurs pour profiter de ces quatre jours dédiés à la street food. Alors que le festival entame sa septième édition, l’affluence est en hausse depuis sa création en 2016. (source : LSFF pour Lyon Capitale)

L'affluence du festival depuis 2016 :

12 000 visiteurs en 2016

18 000 visiteurs en 2017 (+ 33%)

24 000 visiteurs en 2018 (+ 25%)

30 000 visiteurs en 2019 (+ 20%)

35 000 visiteurs en 2021 (+ 14%) changement de lieu, 2 fois plus grand

38 500 visiteurs en 2022 (+10%)

Cette année encore, le nombre de personnes devrait dépasser le nombre de l’année 2022, pour un festival qui se veut "précurseur en France en la matière".