Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard fait entrer LFI au Sénat, la gauche perd un siège

Le député du Rhône Gabriel Amard a été élu sénateur dimanche, permettant à LFI de faire son entrée historique au Sénat. À gauche, Thomas Dossus est également réélu, tandis que la candidature dissidente de Bruno Bernard n’a pas permis à l’ancien président de la Métropole d’obtenir un siège.

C’est l'une des surprises des élections sénatoriales dans le Rhône. Gabriel Amard, député La France insoumise du Rhône, a été élu sénateur dimanche 27 septembre et permet ainsi à son parti de faire son entrée au Palais du Luxembourg. Sa liste a recueilli 374 voix, soit 10,09 % des suffrages exprimés.

L’élection du député insoumis était attendue comme l’un des principaux enjeux du scrutin dans le Rhône, où sept sièges étaient à pourvoir. La France insoumise et son candidat pour la présidentielle Jean-Luc Mélenchon ont annoncé dimanche sur X l'entrée de leur formation politique au Sénat, avec l'élection de Gabriel Amard dans le Rhône, une première pour LFI.

"Heureux augure pour 2027"

"Ce soir, la France insoumise rentre au Sénat!", a salué le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur X, immédiatement imité par le leader insoumis. "Dans le Rhône, Gabriel Amard nous fait entrer au Sénat, en dépit de toutes les tentatives de barrage. Heureux augure pour 2027", a lancé Jean-Luc Mélenchon, toujours sur X.

La France insoumise a revendiqué la victoire d'un deuxième sénateur dans un communiqué, celle du divers gauche Marc Péré, à la tête d’une liste LFI-EELV-Générations en Haute-Garonne. "Apparenté LFI" selon la direction du parti, celui-ci siègera dans l'intergroupe parlementaire rassemblant députés, sénateurs et députés européens mélenchonistes.

Bruno Bernard échoue, Thomas Dossus réélu

À gauche, Thomas Dossus conserve son siège. La liste d’union de la gauche qu’il conduisait a obtenu 625 voix, soit 16,86 %, lui permettant d’être réélu. En revanche, Hélène Geoffroy, placée en deuxième position sur cette liste, ne retrouve pas le Sénat. La candidature dissidente de Bruno Bernard, ancien président écologiste de la Métropole de Lyon, n’a pas non plus permis à celui-ci de décrocher un siège. Sa liste a obtenu 308 voix, soit 8,31 % des suffrages exprimés. La division de la gauche aura donc finalement contribué à redistribuer les sièges entre les différentes listes.

À droite, la liste menée par Sébastien Michel, maire LR d’Écully, arrive en tête du scrutin avec 641 voix, soit 17,29 % des suffrages exprimés. Elle décroche deux sièges : Sébastien Michel et la sénatrice LR sortante Catherine Di Folco, qui entame ainsi un troisième mandat au Palais du Luxembourg.

Le président LR du Département du Rhône, Christophe Guilloteau, est également élu. Sa liste recueille 612 voix, soit 16,50 %. Serge Bérard, maire de Brignais et candidat soutenu par Nouvelle Énergie, obtient lui aussi un siège avec 325 voix, soit 8,76 %. Enfin, le sénateur radical sortant Bernard Fialaire est réélu avec 411 voix, soit 11,08 %.

Les sept nouveaux sénateurs du Rhône : Sébastien Michel, Catherine Di Folco, Christophe Guilloteau, Bernard Fialaire, Serge Bérard, Thomas Dossus et Gabriel Amard.