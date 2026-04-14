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Le Japan Touch Haru & Geek Touch, le plus grand festival 100 % Japon pop et tradition, revient à Eurexpo. © MAXPPP

Japan Touch Haru et Geek Touch : 440 exposants attendus à Eurexpo Lyon les 25 et 26 avril prochains

  • par Corentin Lucas

    • La culture pop asiatique s’apprête à envahir Eurexpo Lyon le temps d'un weekend.

    Les 25 et 26 avril prochains, la Japan Touch Haru et la Geek Touch feront leur retour à Eurexpo Lyon pour une 11e édition placée sous le signe de la nouvelle génération de créateurs et de l’immersion.

    Avec près de 440 exposants annoncés à Chassieu (Rhône), dont une large majorité de jeunes créateurs, l’événement entend mettre en avant les talents actuels de la pop culture. Une cinquantaine d’invités et d’animations viendront compléter la programmation, à l’image Boris Rehlinger, la voix française de Joaquin Phoenix dans Joker, ou encore The Fairy Dina, championne olympique de Just Dance.

    L’événement consacrera plus de 2 000 m² aux jeux vidéos, avec une place importante accordée au rétro-gaming (bornes d’arcade, consoles anciennes, etc…). Parmi les temps forts attendus, un concours de cosplay réunissant une cinquantaine de participants est attendu.

    Entrée gratuite pour les enfants

    Pour pouvoir profiter de cette expérience japonaise, il vous faudra payer 16 euros le samedi, 13 euros le dimanche, avec des pass week-end proposés dès 18 euros. Les préventes, disponibles jusqu’au 19 avril, permettent de gagner 2 euros sur vos billets. En ce qui concerne les enfants de moins de 10 ans, l’entrée leur sera offerte.

    Lire aussi : Le Salon international d'art contemporain de retour à Lyon du 24 au 26 avril

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