Marathon des Sables. De Lyon au Maroc, "l'appel du désert" (vidéo)

Patrick Bauer est l'invité de 6 minutes chrono. Le fondateur et directeur du Marathon des Sables (250 km dans le Sahara marocain) revient sur la 36e édition (25 mars au 4 avril) que 47 coureurs de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes éprouveront.

47 coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont 7 de Lyon, prendront le départ du Marathon des Sables 2022, qui se déroule dans le désert sud marocain du 25 mars au 4 avril. 250 kilomètres en six étapes en autosuffisance alimentaire.

"C'est une course hors du temps, au milieu de nulle part, c'est une autre planète, on se retrouve dépouillé de tout, on retrouve l'homme originel dans son plus simple appareil." explique Patrick Baurer, patron du "1er raid désertique du monde".

"Un voyage intérieur se produit"

Patrick Bauer

Un voyage dans le Sahara, là où "tout n'est qu'en apparence solitude et dénuement" , (Saint-Exupéry). Ce "là" donne du sens et de l'épaisseur à nos existences. La vie, comme dirait Alfred Hitchcock, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé.

L'histoire est belle. En 1984, Patrick Bauer, alors âgé de 28 ans, décide de rejoindre le Sahara afin de parcourir à pied, en solitaire, 350 km d'un désert inhabité où il ne rencontrera ni village, ni oasis, ni point d'eau. C'est en autonomie totale, avec un sac à dos de 35 kg contenant eau et nourriture, qu'il a pris le départ de cette traversée qui durera 12 jours. C'est le point de départ de ce qui va devenir le Marathon des Sables.

"Un voyage intérieur se produit. C'est une vraie introspection qui permet de trouver des réponses. C'est un voyage qui permet de s'élever spirituellement, le désert aidant beaucoup à cela."

Solidarité

Quand on parle de solidarité au MDS, ce n'est pas un vain mot : l'association Solidarité Marathon des Sables, basée à Lyon, oeuvre pour aider les populations défavorisée de Ouarzazate : une action concrète et efficace. 250 enfants inscrits de 3 à 5 ans en éveil sportif, 1 2000 heures d'enseignement des activités sportives, un centre d'accueil pour les femmes au sein duquel sont dispensés dours de soutien pour les femmes et 400 heures d'alphabétisation...

Le 36e Marathon des Sables en chiffres

250

Le nombre de kilomètres à parcourir dans le Sahara sud-marocain

6

le nombre d'étapes

75

Age du coureur le plus âgé inscrit sur le 36 Marathon des Sables

16

Age du plus jeune inscrit sur le 36 Marathon des Sables

1100

Le nombre de coureurs inscrits

50

Le nombre de nationalités présentes

420

Le nombre de personnes en coulisses pour la bonne tenue de l'événement

6

Le nombre d'avions spécialement affrétés de Paris et de Londres

120 véhicules 4x4 et camions, 2 hélicoptères, 1 avion Cessna, 25 bus, 5 quads, 1 car régie... et 1 camion incinérateur.

30

Le nombre de camions militaires réquisitionnés par les forces royales marocaines

3

tonnes de matériel acheminé sur place.

70

membres de l’équipe médicale,

515

Le nombre de tentes berbères et sahariennes montées et démontées chaque jour de la course

162 000

Le nombre de litres d’eau en bouteilles distribuées aux coureurs (recyclage sur place)

350

Personnes touchées dans le monde par les médias

1 station satellite images , 2 dromadaires....