Lyon : violences urbaines à La Duchère : "ils voulaient nous tuer"

Des émeutes ont eu lieu jeudi 4 mars en début de soirée. Un policier sur place raconte.

Des violences urbaines ont éclaté sur le plateau de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, jeudi 4 mars vers 18h00. Selon un policier sur place, "ce pourrait être un grave accident de scooter, survenu mercredi soir", qui aurait enflammé La Duchère.

"Entre 40 et 50 individus, dont certains porteurs de marteaux et de barres de fer" ont pris à parti les forces de l'ordre (police nationale et municipale) qui ont essuyé "des tirs de mortiers" . "Avenue Sakharov, ils avaient préparé un caddie rempli de grosses pierres qu'ils nous ont balancé." Selon ce policier, "ils voulaient nous tuer. Ils ont chargé à près de 50."