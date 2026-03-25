Lyon Urban Trail : une édition record avec 12 000 participants

La 18e édition du Lyon Urban Trail se déroulera ce dimanche 29 mars. Un événement marqué par un changement de parcours, et un nombre de participants record.

C'est un pionnier du running qui reprend ses droits ce week-end. Créé dans la capitale des Gaules en 2008, le Lyon Urban Trail pulvérise tous les records pour sa 18e édition. Pour cause, 12 000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ des quatre parcours de course proposés ce dimanche 29 mars. Une importante progression pour cet incontournable, qui avait réuni 9 500 athlètes l'année dernière.

Pour cette nouvelle édition, il y aura du changement sur les parcours. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques mois, les départs ont désormais lieu quai Fulchiron. En revanche, pas de changement pour la ligne d’arrivée, qui sera de nouveau installée face au parvis de la cathédrale gothique Saint-Jean, l’un des lieux touristiques les plus prisés de Lyon. "Des passages emblématiques incontournables (théâtres antiques de Fourvière, fort Saint-Jean, tunnel de la rue Terme, piste de la Sarra, école Sainte-Marie…) viendront pimenter les parcours", précise le communiqué de presse.

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Une course qui bénéficie d'un fort ancrage local

Le désormais nommé Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail pourra compter sur ses sportifs locaux. Selon l'organisation, 40 % des 12 000 inscrits sont Lyonnais et 88 % résident en Auvergne-Rhône-Alpes.

Côté palmarès, le coureur alsacien Sébastien Spehler s'est déjà imposé quatre fois (2014, 2017, 2023 et 2025), et pourrait garder son titre s'il remporte l'épreuve reine ce dimanche. Face à lui, Thibault Jean, 3ᵉ sur la distance en 2025, ou Nicolas Mazioui, vainqueur de la SaintéSprint 2025.

Chez les femmes, deux favorites avec Diana Ballet, 3ᵉ du 37 km en 2023 et récente vainqueure du 42 km de la Trace des Maquisards, ainsi que Marlène Gillet-Conan, première de la Maxi-Race 35 km 2024 et deuxième de la SaintExpress 2023.

A noter qu'une version nocturne du Lyon Urban Trail se tient également chaque année en novembre. Pour cette édition, la jauge de participants n'augmentera vraisemblablement pas et devrait rester plafonnée à 9 000 coureurs.

Quatre courses et une randonnée sportive au programme :

> 38 km – 1 400 m D+ – Départ à partir de 7 h 00 – 1 200 participants

> 28 km – 1 100 m D+ – Départ à partir de 9 h 00 – 2 000 participants

> 18 km – 700 m D+ – Départ à partir de 11 h 30 – 4 000 participants

> 12 km – 450 m D+ – Départ à partir de 13 h 30 – 4 500 participants

> 12 km rando – 450 m D+ – Départ à partir de 9 h 45 – 800 participants