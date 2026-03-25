Un professeur suppléant du collège Notre-Dame de Belleville-en-Beaujolais a été renvoyé de l'établissement, après un comportement douteux notamment auprès des élèves féminins.

Un professeur de musique et de catéchisme remplaçant au coeur de plusieurs accusations. Arrivé début janvier au sein du collège Notre-Dame de Belleville-en-Beaujolais (Nord de Lyon) pour pallier à un congé maternité, l'enseignant, âgé d'une quarantaine d'années est suspecté de comportements inadaptés. Il serait plutôt proche des élèves féminins, jusqu'à dire que "si elles continuaient de bien chanter, il tomberait amoureux d’elles", selon la main courante déposée par le père d'une élève.

Lire aussi : "C’est comme ça qu’on fait des Samuel Paty" : un parent d’élève interpellé après des menaces dans un collège de Feyzin

Les faits ont été révélés le vendredi 13 mars dernier, à la récréation de 10 h, rapporte le Progrès. Une élève explique les faits à la CPE de l'établissement. Elle évoque "des chatouilles" de la part du suspect qui la poursuivait en courant. Immédiatement, la direction du collège a mis fin à la suppléance du quarantenaire.

Selon nos confrères, le père de l'élève trouve la rapidité de la procédure de renvoi étrange et se questionne sur de potentiels autres signalements. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.