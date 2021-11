Lyon urban trail : qui sont les vainqueurs de l'édition de jour ?

Quatre courses de longueurs différentes étaient prévues à l'édition 2021 du Lyon Urban Trail de jour. Les premiers coureurs se sont élancés à 7h30 dimanche 7 novembre.

Course phare du Lyon urban trail, la course de 34 kilomètres a été remportée par Dominque Renda chez les hommes, en 02h37:57, et Victoria Thompson chez les femmes, en 03h16. La parcours passait par Sainte-Foy-lès-Lyon, la colline de Fourvière, le fort de Montessuy puis la Croix Rousse.

Certains parmi les vainqueurs s'également hissés sur le podium pour l'édition de nuit qui s'est déroulée quelques heures plus tôt, le 6 novembre.

Podiums du 34 kilomètres :

Hommes : Dominique Renda / Sébastien Mahia (également 2e du 6km de nuit) / Timothée Lécroat

Femmes : Victoria Thompson / Audrey Provost (également 3e du 12km de nuit) / Marta Zabbeni

Podiums du 24 kilomètres :

Hommes : Hugo Altmeyer / Matthieu Gandolfi / Romain Jacquier

Femmes : Caroline Delord (également 1ère du 18 kilomètres de nuit) / Marion Delespierre / Evangelista Divetain-Pernias

Podiums du 14 kilomètres :

Hommes : Nathanael Hittinger / Paul Le roch / Robin Dieumegard

Femmes : Vanessa Berenguer / Agathe Bréchemier / Agnès Fabre

Podiums 8 kilomètres :