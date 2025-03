Une résidence de 21 logements sociaux a été inaugurée par la Métropole de Lyon, dans le quartier de la Guillotière, ce jeudi 20 mars.

Cela faisait 15 ans que deux bâtiments d'habitation à l'intersection des rues Paul Bert et Vendôme, dans le quartier de la Guillotière, étaient insalubres. Dégradés et incendiés, ces logements étaient aussi un lieu d'activités illégales pour des marchands de sommeil. En mai 2023, après une longue attente, les travaux de démolition puis de réhabilitation ont été réalisés.

À la présentation des nouveaux bâtiments, ce jeudi 20 mars, l'avant et l'après travaux s'opposent sur plusieurs clichés. La différence est frappante. Mais pour en arriver à ce résultat, une opération "exceptionnelle", selon Vincent Cristia, directeur général de Lyon Métropole Habitat, a été nécessaire. Exceptionnelle par sa durée, puisqu'elle a été lancée en 2006. Mais aussi par son prix : 5,3 millions d'euros. "Ce qui est plus cher que la moyenne", reconnait Vincent Cristia.

Lire aussi : Crise du logement : “Il faut une politique de relance par la demande”

"Un projet de logements neufs singulier"

Après l'arrêté de mise en péril pris dès 2008, il a donc fallu un long travail de réflexion mené par Lyon Métropole Habitat, en charge du projet de reconstruction et de réhabilitation. L'un des deux bâtiments a totalement été détruit pour permettre la reconstruction de 15 logements. L'autre, qui possédait cinq logements, a été transformé en six logements flambant neufs. Le tout forme désormais une résidence unique de 21 logements sociaux de deux à cinq pièces, dont deux commerces locatifs en rez-de-chaussée.

Ils sont destinés à accueillir des ménages modestes, voire très modestes, et permettront notamment de reloger les ménages dans l'attente d'une solution de relogement après un renouvellement urbain (La Duchère, Bron...). Actuellement, trois quarts sont occupés et la totalité devrait l'être dans les semaines à venir. Le prix du m2 oscille entre 6,37 et 7,50 euros.

"C'est un projet de logement neufs singuliers, loin des standards actuels. Nous espérons, humblement, que ce projet pourra devenir un exemple dans la façon d'aborder l'évolution des quartiers historiques en centre-ville", note l'architecte Claire Tournier. Pour rappel, selon les chiffres de la Métropole de Lyon, plus de 10 000 logements sont potentiellement indignes dans l'agglomération lyonnaise.

Lire aussi : La Métropole de Lyon renforce ses dispositifs contre l'habitat indigne

260 logements sociaux livrés à la Guillotière

"On manque d'offres de logement social en plein coeur de Lyon, donc on salue cette opération", insiste de son côté Blandine Collin, la présidente de LMH. Une "nécessité", estime Grégory Doucet, maire de Lyon : "La lutte contre l'habitat insalubre est l'une des priorités de notre plan Habitat et logement". Le secteur Moncey-Voltaire-Guillotère, qui concentre 30 % de l'habitat dégradé à Lyon, est particulièrement ciblé. Plus de 260 nouveaux logements sociaux ont ainsi été développé ces deux dernières années.

"C'est aussi un moyen de contenir la gentrification du quartier", estime le président de la Métropole, Bruno Bernard, aux côtés également de Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement, Sophia Popoff, adjointe à la Ville de Lyon, et Renaud Payre, vice-président à la Métropole en charge de l'Habitat.