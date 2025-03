Bruno Lina élu président de l'université Claude Bernard Lyon 1

Le virologue Bruno Lina a été élu à la tête de l'université Claude Bernard Lyon 1 ce jeudi.

Jeudi 20 mars, le virologue Bruno Lina a été élu président de l'université Claude Bernard Lyon 1 au premier tour avec 18 voix sur 26 votants. Professeur à l'université et praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon, il est également directeur de l’équipe VirPath du Centre International de Recherche en Infectiologie.

"Bruno Lina est élu Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour quatre ans, il souhaite engager l'université dans une transformation profonde, reposant sur une gouvernance renouvelée, un ancrage territorial renforcé et une ambition internationale affirmée", indique l'université dans un communiqué de presse.

Celui qui dirige le laboratoire de virologie des HCL depuis 2006 va créer plusieurs nouvelles vice-présidences notamment en charge des ressources humaines, de l'inclusion ou encore de la transition écologique et sociétale. "Bruno Lina engage l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans une dynamique de

transformation et d’excellence, au service des étudiantes et étudiants, des chercheurs et chercheuses et de la société", assure l'université.