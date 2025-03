Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 21 au 23 mars

Théâtre, festival, randonnée... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables de ce week-end du 21 au 23 mars.

Vivez la réouverture du TNG

Le Théâtre Nouvelle Génération de Vaise, en travaux depuis plus de 2 ans, rouvre ses portes ce week-end. Une programmation spéciale est ainsi prévue du vendredi 21 au dimanche 23 mars. Des espaces à découvrir en famille, tel que "De et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables" des collectifs Les trois points de suspension & 3615 Dakota et 3615 Dakota (vendredi de 19 à 23 heures). Des ateliers masques de carnaval et fresque participative sont aussi au programme, samedi de 11 heures à 16 h 30. Comptez entre 5 et 10 €.

17e salon du randonneur de Lyon

Pour tous les randonneurs, ceux qui aiment dévaler les pentes en VTT ou marcher sur plusieurs kilomètres, votre week-end se passe du côte de la Cité internationale, dans le 6e arrondissement de Lyon, où prend part les 21, 22 et 23 mars le 17e salon du randonneur. Plus de 450 exposants seront présents à cette occasion. L'entrée est au prix unique de 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Une édition particulière pour le festival Ça presse

Du 20 au 23 mars, les Rencontres Internationales du dessin de presse, créées en 2018 à l'incitative de l'association Ça presse, sont de retour. Dix ans après l'attaque terroriste de Charlie Hebdo, cette édition se questionnera sur la place du rire et de la satire dans les médias et la société. Plusieurs tables rondes, ateliers et master class sont au programme de ces quatre journées.

Le cheval mythique des JO à découvrir à Lyon

Arrivé ce lundi 17 mars à l'Hôtel de Ville de Lyon, le cheval des JO 2024 Zeus est encore présent une dizaine de jours. Pour en profiter ce week-end, les horaires sont plutôt souples. Vendredi 21 mars de 10 à 18h30, samedi 22 mars de 10 à 17 heures et dimanche 23 mars de 10 à 17 heures. L'entrée est gratuite et se fait par la place de la Comédie.

Un vide dressing ce dimanche

Enfin, dimanche, pour célébrer l'arrivée du printemps, un vide atelier et vide dressing est organisé dans le 2e arrondissement de Lyon par l'Atelier des Nouveaux Designs. L'association, qui fête ses 5 ans, ouvrira son événement de 10h30 à 17 heures. L'entrée est gratuite.

