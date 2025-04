Lyon : une trentaine d'enfants sans toit parrainés

Le 11 avril prochain, une trentaine d'enfants mis à l'abris dans des écoles de la Métropole de Lyon se verront attribuer un parrain en marge d'une cérémonie de parrainage républicain.

A l'initiative des élèves de Science Po Lyon, une cérémonie de parrainage républicain se tiendra en mairie du 3e arrondissement le 11 avril à 14h. Lors de cette cérémonie de tradition, deux citoyens en parraineront un troisième, l'accueillant ainsi au sein de la République française.

Co-organisé par le collectif Jamais sans toit et la mairie du 3e arrondissement, ce baptême civil rassemblera une trentaine d'enfants âgés de un à quatorze ans actuellement mis à l'abris dans des écoles de la Métropole. Ces derniers se verront attribuer un parrain et une marraine. A l'issue de la cérémonie, un certificat et une carte de parrainage seront remis à chaque filleul.

Si cette initiative vise à rappeler la nécessité de garantir des conditions d'accueil dignes pour toutes les personnes exilées, il s'agit d'un engagement moral d'ordre purement privé.

Lire aussi :