L'UNEF apporte son soutien aux étudiants ayant interrompu un cours à Lyon 2

Le syndicat étudiant UNEF apporte son soutien aux étudiants ayant interrompu le cours de Fabrice Balanche à l'université Lyon 2, le 1er avril.

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) prend la parole, près d'une semaine après l'intrusion d'individus dans un cours du maître de conférence en géographie et spécialiste du Moyen-Orient, Fabrice Balanche à l'université Lyon 2. Habitué des prises de parole sur CNEWS, celui qui est aussi élu à Caluire-et-Cuire avait notamment qualifié d'"islamogauchistes" des étudiants qui occupaient une salle de l'université en soutien à la Palestine et souhaitaient organiser une soirée d'échanges à l'occasion de la rupture du jeune pendant le Ramadan. Lui s'était opposé à cette initiative, finalement interdite par la direction de l'université. Interdiction accompagnée de "propos islamophobes" selon l'UNEF.

"Le groupe d’étudiant de Lyon 2 est ciblé par un grand nombre de médias de droite et d’extrême droite"

Dans un communiqué diffusé lundi 7 avril, le syndicat étudiant dénonce "la complicité des présidences dans la propagation des discours haineux", appelant à ce que "ces professeurs ne soient plus autorisés à enseigner". "Depuis plus d’une semaine, le groupe d’étudiant de Lyon 2 est ciblé par un grand nombre de médias de droite et d’extrême droite (Frontière, JDD, CNEWS, etc) qui instrumentalisent les luttes portées par ces étudiants afin de déverser leur haine raciste et islamophobe", déplore l'UNEF.

L'université Lyon 2 a annoncé de son côté avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République. "L’Université Lumière Lyon 2 dénonce avec la plus grande vigueur ces agissements absolument intolérables", a assuré l’établissement dans un communiqué de presse. La ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne a également réagi sur son compte X (ex-Twitter), dénonçant un acte "inacceptable." Fabrice Balanche poursuit de son côté sa tournée médiatique. Il a dénoncé dans un magazine "le premier blocage islamiste de France".