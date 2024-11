Lyon : une résidence de co-living innovante ouvre ses portes à Sans Souci

Située à Sans Souci dans le 3ème arrondissement de Lyon, la résidence Bikube réinvente le co-living, en proposant depuis octobre dernier, un service entre hôtel et résidence.

Ouverte depuis octobre dernier dans le quartier de la Manufacture des Tabacs, la résidence Bikube propose un service entre l'hôtel et la résidence, disponible sur courte ou longue durée. Les deux bâtiments abritent 146 logements du T1 au T3, entièrement équipés, et plusieurs espaces de co-living, dont un grand salon et une cuisine commune.

Des appartements à tarif dégressifs en fonction de la durée de séjours et directement réservables en ligne, propulsés par le groupe Vinci Immobilier. Un lieu possédant également des espaces ouverts aux publics extérieurs, dont un restaurant méditerranéen et un espace de co-working, accessibles à tous.

Restaurant de la résidence ouvert aux personnes extérieures.

Indépendance et vie partagée

Première résidence Bikube en France, celle-ci a été imaginée afin d'incarner un lieu de vie ouvert, loin du modèle d'habitat traditionnel, et permettant aux résidents de profiter des espaces communs ou indépendants, selon leurs besoins. A travers ce projet, Vinci Immobilier réinvente le co-living afin de créer de véritables lieux communautaires et répondre aux nouvelles attentes, en termes de convivialité et flexibilité.

Salon partagé de la résidence Bikube.

Après cette première adresse lyonnaise, Bilkube devrait s'installer à Montpellier d'ici l'été 2025, dans un objectif de relancer ce "co-living" en France.

