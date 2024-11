Un collectif prévoit de se mobiliser jusqu'au rectorat de Lyon pour porter ses revendications quant à l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

Le collectif Inclusion réelle maintenant (IRM), formé à Villeurbanne et dans les communes alentours, porte des revendications autour de la problématique de l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles, collèges et lycées. Composé de familles d'élèves concernées, de professeurs spécialisés ou non, de personnels de direction, de surveillants, de syndicats ou encore d'associations, ce collectif appelle à la mobilisation mercredi 27 novembre, à Lyon.

"Dans la quasi totalité des établissements du premier ou du second degré représentés, le droit des familles et de leurs enfants n’est pas respecté, partage-t-il dans un communiqué. Dans certaines écoles ou collèges, ce sont plus de 140 heures d’accompagnement humain qui ne sont pas honorées, laissant des élèves aux besoins importants s’effondrer dans leur parcours scolaire".

Lors de la mobilisation, le collectif IRM prévoit un temps d'accompagnement des "familles lésées par l'Etat" à partir de 13 heures à la Bourse du travail (3e arr.), avant de se diriger en cortège jusqu'aux grilles du Rectorat de Lyon "pour témoigner de sa colère et exiger des réponses concrètes à la crise rencontrée".

