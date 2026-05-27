Un mercredi de nouveau caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération ce mercredi 27 mai 2026, avec un mercure qui s'envolera jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi.

La canicule se poursuit à Lyon. Après une nuit tropicale où le thermomètre n'est pas descendu sous les 20 degrés, c'est un mercredi toujours aussi estival qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 27 mai 2026. Le soleil brillera du matin au soir et la chaleur devrait être particulièrement marquée pour une fin mai.

S'il fait déjà 20 degrés ce mercredi matin le thermomètre s'envolera rapidement pour atteindre 34 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très largement au dessus des normales de saison (+11 degrés). Et une chaleur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à dimanche dans l'agglomération lyonnaise.