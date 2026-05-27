Canicule et orages : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ou orages ce mercredi 27 mai 2026.

La chaleur s'annonce une nouvelle fois caniculaire sur une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 27 mai 2026. Une chaleur qui sera également accompagnée, d'orages localement violents.

Météo France a ainsi placé deux départements de la région en vigilance orages et deux départements en vigilance canicule. Le Rhône et l'Isère sont en vigilance jaune canicule pour toute la journée de ce mercredi. La Haute-Loire et le Cantal sont eux concernés par une vigilance jaune aux orages. Une vigilance qui sera valable de 16h à 21h ce mercredi. L'activité orageuse pourrait être intense localement.