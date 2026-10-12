Drôme : sorcières, potions et magie au château de Montélimar pour les vacances de la Toussaint

Visite au chateau de Montélimar dans la Drôme (@DR)

Du 17 octobre au 1er novembre, le château de Montélimar plonge ses visiteurs dans l'univers de la médecine et de la sorcellerie au Moyen Âge, avec plusieurs animations destinées aux familles.

Les sorcières prennent leurs quartiers au château de Montélimar pour les vacances de la Toussaint. Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre, le lieu propose une programmation autour de la médecine, de la magie et des croyances médiévales.

Chaque jour, les visiteurs pourront découvrir des objets et accessoires évoquant cet univers fantastique, mais aussi participer à plusieurs animations. À 10h30, la Balade des petits sorciers accueillera les enfants dès 3 ans, invités à venir déguisés. À 14h30, la visite Ma sorcière mal aimée, accessible dès 7 ans, permettra notamment de fabriquer des amulettes protectrices.

Un parcours d'énigmes, intitulé La potion perdue, invitera également les familles à retrouver une recette mystérieuse.

Enfin, des visites guidées consacrées à l'histoire et à l'architecture du château seront proposées quotidiennement à 11 h et 16 h, jusqu'au 30 novembre.