Lyon : 15 000 voix pour les légendes du rock en concert à la Halle Tony Garnier en 2026 

Le choeur des 15 000 voix pour les légendes du rock sera en tournée dans toute la France l’année prochaine et passera par la Halle Tony Garnier le 26 avril 2026.

Queen, Led Zeppelin, ACDC ou encore les Beatles, les amateurs de rock ont rendez-vous l’année prochaine pour une "expérience musicale inoubliable." 15 000 choristes répartis dans 30 zéniths, dont la Halle Tony Garnier de Lyon le 26 avril 2026, rendront hommage aux plus grandes musiques de rock sous la direction de 80 chefs de choeurs.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour les choristes et les chefs de choeurs et chorales. Pour participer aux choeurs, il faudra débourser 65 euros.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 15 000 voix pour les légendes du rock posera également ses valises à Grenoble et Saint-Étienne les 14 et 15 mars 2026.