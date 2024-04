Lyon : un rassemblement "pour en finir avec les morts et blessés au travail"

La CGT organise un rassemblement pour "en finir avec les morts et blessés au travail" à Lyon le 25 avril. Une délégation sera reçue en préfecture.

Le 28 avril marque chaque année la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Dans ce cadre, le CGT du Rhône organisera trois jours plus tôt un rassemblement à 13 h devant la préfecture à Lyon porter ses exigences en termes de santé et de sécurité au travail, explique le syndicat dans un communiqué de presse.

"En 2022, il y a eu au moins 1227 morts au travail et du travail en France, et il s’agit d’une estimation basse en l’absence de recensement pour un certain nombre de professions. C’est un bilan désastreux pour le gouvernement, qui montre bien que la soif de profit des capitalistes n’a pas d’état d’âmes face aux conditions de vie et de travail des travailleurs", écrit le syndicat dont une délégation sera reçue en préfecture.

La CGT revendique notamment la mise en place d'une "politique pénale du travail sévère et des condamnations des employeurs responsables d'accidents graves au travail", "le rétablissement et l'évolution des CHSCT", et "un nombre suffisant d'inspecteurs du travail".