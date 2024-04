Le 20 février dernier, une jeune femme a reçu une dizaine de messages menaçants de la part de son ex-compagnon. Mercredi, il a été condamné à un an de prison, dont six mois de sursis probatoire.

Les faits se sont déroulés le 20 février à Décines-Charpieu, alors qu’une mère de famille a reçu plusieurs messages vocaux menaçants de la part de son ex-mari, dont elle est séparée depuis cinq ans. Selon nos confrères du Progrès, l’homme d’une trentaine d’années lui disait notamment qu’il allait lui "éclater la tête par terre" et lui "tirer trois balles dans la tête", entre autres.

Déjà condamné pour des faits de violences

Des menaces qui heureusement n’ont pas été suivies d’actes, mais qui ont alerté la jeune femme. Toujours selon nos confrères, son ex-compagnon avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à sept mois de prison ferme pour des faits de violences conjugales en 2020. Lors de son jugement, mercredi 17 avril, l’homme a déclaré avoir dit "n’importe quoi" et qu’il avait "déconné." Un aveu qui n’a pas convaincu la partie civile. "Il fait vivre à Madame un enfer. Elle le voit sans arrêt en bas de chez elle. Elle a pu s’extraire de cette relation qui remonte à l’adolescence mais celui-ci continue à être intrusif ! Ce règne de la terreur doit cesser !", s’est insurgé Me Marine Regnier-Cymberkewitch.

L’avocat de l’accusé, Me Philippe Bontems, a tenté d’expliquer le comportement de son client affirmant qu’il n’attendait "plus rien de l’existence en tant que père et en tant que mari." Le trentenaire a été condamné lors de sa comparution immédiate à un an de prison dont six mois de sursis probatoire renforcé pendant trois ans et a finalement été écroué.