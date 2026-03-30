Lyon : un nouveau festival gastronomique aux Halles Paul Bocuse

C'est parti pour le Printemps gourmands des Halles. Un évènement organisé le samedi 25 avril aux Halles Paul Bocuse par Praline et Rosette, entreprise de Food tours créée en 2017.

Le Printemps gourmand des Halles. C'est le nom du nouveau festival gastronomique qui verra le jour le samedi 25 avril de 10 heures à 14 heures. Aux commandes, Praline et Rosette, une entreprise de Food tours fondée en 2017 par Audrey Marcelino. Ce nouvel événement gastronomique vise à vivre les Halles autrement, dans une ambiance conviviale. Concrètement, les deux participants peuvent choisir deux formules différentes.

D'une part, la formule découverte composée de 6 dégustations, dont 3 incontournables imposées à 26,90 €. De l'autre, la formule signature qui regroupe 10 dégustations, dont 4 incontournables imposées au prix de 39,90 €. A noter qu'en cas de commandes entre le mardi 31 mars et le jeudi 2 avril, les tarifs descendent respectivement à 24,90 € et 36,90 €.

Quenelles, pâté en croûte, et macarons de la partie

Parmi la vingtaine d'établissements partenaires, des incontournables de la gastronomie lyonnaise comme l'Epicerie Mère Brazier, Bobosse, Bouillet, ou encore Sève. Au menu, du sucré avec flan pâtissier, macarons, bugnes, et viennoiseries, mais aussi du salé, représenté par les quenelles, le pâté en croûte, ou encore la cervelle de canut. Ajoutez à cela des spécialités orientales et des dégustations de vins, l'organisatrice promet"une expérience riche, gourmande et personnalisée."

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Comment se déroule l'inscription

1. Choix de la formule sur www.pralineetrosette.fr

2. Sélection des dégustations

3. Récupération le samedi 25/04 matin des coupons dégustations, le plan des Halles et du kit gourmand (assiette, fourchette, serviette).

4. Déambulation dans les Halles, présentations des coupons aux commerçants

Important : Réservation obligatoire - aucune vente de coupons sur place.