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Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un salarié de supermarché mordu après l’attaque d’un chien

  • par LR

    • Un employé d’un supermarché du 8e arrondissement a été hospitalisé après avoir été mordu lors d’une altercation avec un suspect qui aurait ordonné à son chien d’attaquer.

    Les faits se sont produits jeudi 9 avril en fin de journée dans un magasin Lidl situé rue Marius-Berliet, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un homme sans domicile fixe aurait tenté de quitter les lieux avec plusieurs produits dissimulés dans un carton, avant d’être intercepté par un agent de sécurité.

    Après une première altercation, l’individu serait revenu quelques minutes plus tard pour récupérer le carton, provoquant une nouvelle confrontation. La situation aurait alors dégénéré. Alerté par l’agitation, un salarié se serait approché pour soutenir le vigile. C’est à ce moment-là que le chien du suspect, resté à l’extérieur, serait entré dans le magasin. L’homme lui aurait ordonné d’attaquer.

    L’employé a été mordu au bras et transporté à l’hôpital. Placé en arrêt de travail pour quinze jours, il souffre notamment d’une perte de sensibilité à la main. Le vigile, la victime et la direction ont déposé plainte. L’enseigne déplore ces violences répétées et envisage de saisir les pouvoirs publics, tandis que les représentants syndicaux réclament davantage de moyens de sécurité en magasin.

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