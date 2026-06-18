Boucles Drôme Ardèche Organisation lance le Faun Tour femmes

Guillaume Delpech, président des BDAO, Etienne Blaise, président de Faun, et Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclisme, ont officialisé ce mercredi le parcours du Faun Tour Femmes 2026. © Agence YP Médias / Valentin JACQUEMET

Boucles Drôme Ardèche Organisation a annoncé la création d’une nouvelle épreuve féminine de dimension internationale : le Faun Tour Femmes. Celle-ci se déroulera en Drôme et en Ardèche en septembre prochain.

Après avoir organisé les Championnats d'Europe Route UEC en octobre 2025, ainsi que la 26e édition des Boucles Drôme Ardèche, Boucles Drôme Ardèche Organisation (BDAO) annonce la création du Faun Tour Femmes, une épreuve féminine de dimension internationale qui se déroulera du 10 au 13 septembre 2026.

Dans un communiqué du 17 juin 2026, BDAO indique que l’épreuve s’étalera sur quatre jours et traversera la Drôme et l’Ardèche. Le parcours comprendra notamment une double ascension du col de Tourniol et du col des Limouches. BDAO précise que cette nouvelle épreuve « s'inscrit dans la continuité du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche. »

Guillaume Delpech, président fondateur de Boucles Drôme Ardèche Organisation, voit les choses en grand et promet « une diffusion en direct sur La Chaîne L'Équipe et sur Eurosport dans toute l'Europe et aux États-Unis ». Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme depuis 2017, salue quant à lui l’initiative : « Le Faun Tour Femmes présente tous les atouts pour devenir une course majeure du calendrier. »

Du côté des partenaires, plusieurs acteurs composent déjà le peloton. Faun Environnement, dont le nom figure dans celui de la course, est une entreprise allemande fondée en 1995 et déjà présente sur les épreuves masculines. FM Logistics, entreprise française spécialisée dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, rejoint également le projet. Toutes deux se sont engagées pour une durée de cinq ans. Le CIC s’associe lui aussi à l’aventure pour trois ans. Sans oublier le soutien des collectivités territoriales, notamment de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de la Drôme et de l’Ardèche, ainsi que des intercommunalités et communes hôtes.

À vos guidons !