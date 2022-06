Lyon : un homme agressé à l’arme blanche à Vaise

Dans la nuit de dimanche à lundi, un trentenaire a été blessé au visage avec un tesson de bouteille avant d’être poignardé. Ses jours ne sont plus en danger et un suspect a été arrêté après cette altercation.

Une violente agression survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans le 9e arrondissement, à Vaise, a laissé un homme âgé d’une trentaine d’années dans un état grave. D’après des informations du Progrès, ses jours ne sont plus en danger, mais la police poursuit son enquête après avoir interpellé un suspect.

Le mis en cause, âgé d’une cinquantaine d’années, aurait dans un premier temps blessé la victime à la tête avec un morceau de bouteille avant de lui donner un coup de couteau. Toujours selon nos confrères, au moment de l’incident les deux hommes se trouvaient en état d’ébrieté et avant l’agression le plus jeune pourrait avoir eu un comportement violent à l’égard de sa compagne.

Ce dernier est notamment connu des forces de l’ordre pour des faits de violence, alors que son agresseur pourrait avoir des troubles psychiatriques.