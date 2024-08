Lyon : le métro C ferme pendant une semaine

La ligne de métro C ne circule pas du lundi 19 au vendredi 23 août pour permettre des travaux de modernisation du réseau.

Le métro C, qui relie Hôtel Louis-Pradel à Cuire, ne circulera pas entre le lundi 19 et le vendredi 23 août en raison de travaux de modernisation.

La fréquence des lignes de bus sera donc renforcée. Depuis Croix-Rousse, pour rejoindre Cuire, il est possible d'emprunter le bus C13, direction Montessuy Gutenberg et le C18 pour des liaisons entre Hôtel de ville et Hénon.

